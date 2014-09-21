Рада ЄС найближчим часом розгляне питання відтермінування ЗВТ з Україною

Як повідомили агентству УНІАН в Раді ЄС, такий розгляд відбудеться на найближчому засіданні, скоріш за все, Ради із закордонних питань, хоча може відбутися і в рамках засідання будь-якої Ради. "Скоріш за все, рішення буде ухвалено за письмовою процедурою, тобто без обговорення", - пояснили в ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія внесла на розгляд Ради ЄС та Європейського парламенту пропозиції щодо відтермінування тимчасового застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Текст пропозицій під назвою "Регламент Європейського парламенту та Європейської ради щодо зміни в регламент (ЄС) № 374/2014 на зниження або скасування митних зборів на товари, що походять з України" опублікований в Офіційному журналі ЄС.

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Безпосередньо це рішення вступить в силу з дня публікації в Офіційному журналі та буде застосовуватися з 2 листопада.