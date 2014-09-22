Криза у Франції може привести Європу до банкрутства - Саркозі

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що криза в країні може привести Європу до краху, передає «Газета.Ru» з посиланням на Тhe Financial Times.

Читайте такожСША шукають покупців на "Містралі", що не дісталися Росії «Це була криза, яка зачепила всі країни без винятку, - сказав Саркозі про події 2008 року. - У 2014 році це - криза у Франції, яка може привести Європу до банкрутства. Ось що у нас нового».

Читайте такожСаркозі шокований звинуваченнями і заявляє про політичні маніпуляціїПолітик додав, якщо він переможе на президентських виборах в 2017 році, то вимагатиме реорганізувати податкову систему Франції. «Якщо ви ще більше обкладете податком людей та компанії, як ви можете чекати, що вони будуть конкурентноспроможними? Що дійсно важливо, так це дати нашим підприємствам можливість зайняти місце на ринку», - зазначив він.

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