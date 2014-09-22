Росія введе мита на товари з України після початку імплементації угоди з ЄС

Росія введе мита на товари з України протягом 10 днів після початку процесу імплементації угоди про асоціацію з ЄС, йдеться в опублікованому в понеділок, 22 вересня, тексті постанови уряду РФ, передає ПРАЙМ.

Читайте такожМедведєв підписав постанову про введення мит на українські товари В тому числі це стосуватиметься, м'яса, молочної та кондитерської продукції, фруктів і зернових, а також пива, вина, спирту та цигарок. Крім цього, мита зростуть на легкові автомобілі, одяг, взуття та сантехніку.

У списку також опинилися пасажирські і вантажні судна, продукція машинобудування, косметика, а також тканини, меблі, спортивне обладнання. Всього в перелік уряду включено 174 товарні позиції.

Читайте такожРада ЄС найближчим часом розгляне питання відстрочки ЗВТ з УкраїноюНагадаємо, в минулу п'ятницю прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про введення ввізних мит на українські експортні товари.

Він зазначив, що "ці мита будуть введені, якщо Україна все-таки почне застосовувати економічні статті угоди (про асоціацію з ЄС) раніше названого строку (початок 2016 року), тобто, почне або юридичну імплементацію, або фактичне застосування цих положень". Однак у той день текст постанови опублікований не був.

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