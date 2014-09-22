Оціночна місія з відновлення Донбасу приїде в Україну до кінця вересня

Світовий банк має намір надати допомогу Україні у відбудові Донбасу, і перша оціночна місія ООН, Європейського Союзу і Світового банку приїде в Україну наприкінці вересня, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на підсумки зустрічі міністра фінансів Олександра Шлапака і віце-президента Світового банку по Європі та Центральній Азії Лори Так 19 вересня.

Читайте такожОсобливий Донбас: статус в обмін на мирЗа інформацією Мінфіну, міністр фінансів запропонував Світовому банку надати допомогу Україні за проектом «Стіна», в рамках якого вздовж усього кордону з Росією будуть побудовані спеціальні укріплення, а також щодо відновлення інфраструктури Донбасу.

Читайте такожБойовики хочуть "націоналізувати" вугільні шахти ДонбасуВіце-президент Світового банку підтримала пропозицію міністра і запропонувала провести спільну оцінку збитків в Донбасі. «Перша місія, яка буде проводити оцінку, приїде в кінці місяця. Це буде загальна оцінка ООН, Європейського Союзу та Світового банку. Необхідно визначити збитки, втрати і вартість реконструкції. Ідея полягає в тому, щоб ідентифікувати пріоритетні зони та сектора. Ми вже працюємо з ООН і Євросоюзом щодо визначення вартості потреб біженців», - сказала Лора Так.