Кошти Фонду гарантування вкладів на сьогодні становлять 6,5 млрд грн

Кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на сьогоднішній день складають 6,5 млрд грн, завдяки отриманому кредиту від Національного банку України і фінансуванню уряду, повідомив директор-розпорядник фонду Василь Пасічник на прес-конференції в Києві.

Читайте такожПорошенко попросив США створити спецфонд для інвестицій в УкраїнуЯк передає кореспондент УНІАН, він також повідомив, що минулої п'ятниці фонд отримав кредит Національного банку України.

Читайте такожСвітовий банк з початку року виділив Україні $2,5 млрд Також, за його словами, Кабінет міністрів підписав розпорядження про виділення фонду 10,1 млрд грн.