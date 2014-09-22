Гривня продовжує триматися на рівні історичного мінімуму

У понеділок, 22 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час відкриття торгів встановилися на рівні 14,0000/14,9000 грн/дол. проти 14,6000/14,9000 грн/дол. на час закриття торгів у п'ятницю, коли гривня до долара подолала черговий історичний мінімум, раніше встановлений 27 серпня на рівні 14,80 грн/дол.

Читайте такожНацбанк 23 вересня проведе третій валютний аукціон для підтримки гривніЯк повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні до євро на час відкриття торгів встановилися на рівні 17,9985/19,1585 грн/євро проти 18,7605/19,1500 грн/євро на закритті торгів у п'ятницю.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизились – 1,2855/1,2857 (п'ятниця - 1,2889/1,2891).

Читайте такожАналітик вважає, що долар в Україні може подешевшати до 12-12,50 грнЩодо російського рубля котирування гривні на час відкриття торгів встановилися на рівні 0,3620/0,3851 грн/рубль проти 0,3738/0,3820 грн/рубль на час закриття торгів у п'ятницю.

Читайте такожГолова НБУ стверджує, що українці з початку року забрали з банків 101 млрд гривеньНаціональний банк України під час аукціону з продажу валюти 19 вересня продав банкам 44,5 млн. дол. за курсом 13,55 грн/дол. Аукціон проходив за голландською системою, яка передбачає старт торгів з найбільших значень. За даними регулятора, найбільший курс становив 14,00 грн/дол. США з обсягом заявок за цим курсом 3 млн. дол.

Нацбанк оголосив наступний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні 23 вересня, під час якого має намір запропонувати на продаж до 200 млн. дол. США.