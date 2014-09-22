У Нацбанку заперечують наявність системної кризи в банківському секторі України
11:07, 22 вересня 2014Фінанси
0
У НБУ запевняють, що зараз банківська система вирішує проблеми минулих періодів.
В НБУ заперечують наявність кризи в банківській системі України / Wikipedia
Системної кризи в банківському секторі України немає, є тільки окремі кризові явища, заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на прес-конференції в Києві.
Читайте такожГлава НБУ запевняє, що в Україні немає підстав говорити про дефолт«Системної кризи у банківській системі України немає. Є окремі кризові явища, але системної кризи немає», - сказав Писарук. За його словами, зараз банківська система вирішує проблеми минулих періодів.
Читайте такожНацбанк не хоче підвищувати облікову ставку, незважаючи на рекомендації МВФ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter