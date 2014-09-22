У Нацбанку заперечують наявність системної кризи в банківському секторі України

11:07, 22 вересня 2014
Фінанси
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У НБУ запевняють, що зараз банківська система вирішує проблеми минулих періодів.

В НБУ отрицают наявность кризиса в банковской системе Украины / Wikipedia

Системної кризи в банківському секторі України немає, є тільки окремі кризові явища, заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на прес-конференції в Києві.

Читайте такожГлава НБУ запевняє, що в Україні немає підстав говорити про дефолт«Системної кризи у банківській системі України немає. Є окремі кризові явища, але системної кризи немає», - сказав Писарук. За його словами, зараз банківська система вирішує проблеми минулих періодів.

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