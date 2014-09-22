Американський інвестфонд Blackstone згорнув бізнес в Росії

Керівництво одного з найбільших інвестиційних фондів світу - компанії Blackstone Group, штаб-квартира якої знаходиться в Нью-Йорку, прийняв рішення згорнути свою діяльність в Росії і вийти зі складу міжнародної консультаційної ради Російського державного фонду прямих інвестицій, що оперує коштами в обсязі 10 млрд дол. Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Читайте такожРосія збирається оскаржити санкції Заходу у СОТЯк наголошується, Blackstone Group увійшла до ради Російського фонду прямих інвестицій три роки тому, однак зараз ухвалила рішення не продовжувати контракт на надання консультаційних послуг фонду.

Читайте такожКремль скоротив витрати бюджету Росії на найближчі три роки по максимумуВ самій компанії, як зазначає Financial Times, рішення не коментують, проте джерела видання, близькі до керівництва Blackstone Group, підкреслюють, що основною причиною відмови працювати в Росії стали санкції проти Москви, запроваджені урядами США і країн Євросоюзу.