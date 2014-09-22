Уряд для кредитування Фонду гарантування випустить ОВДП на 10 млрд гривень

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої держпозики на 10,118 млрд грн для кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте такожНацбанк у серпні збільшив купівлю держоблігацій в 7 разівПро це йдеться в урядовій постанові від 17 вересня «Про забезпечення надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Згідно з документом, облігації будуть випущені на термін до 15 років за ставкою дохідності 5% річних в обмін на фінансові векселі, видані фондом на тих же умовах.

Як повідомляв УНІАН, кошти Фонду гарантування на сьогодні становлять 6,5 млрд грн завдяки отриманому кредиту від Національного банку України та фінансуванню уряду.

Читайте такожКошти Фонду гарантування вкладів на сьогодні становлять 6,5 млрд грн З початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію у 18 банків, включаючи «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк» , «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».