Світовий банк висунув умови Україні для отримання другої позики

Для отримання другої позики Світового банку в 2014 році Україна протягом наступних трьох місяців повинна виконати необхідні умови, серед яких забезпечення стабільності макроекономічної і фіскальної ситуації в країні, а також продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожСвітовий банк з початку року виділив Україні $2,5 млрд Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на підсумки зустріч 19 вересня міністр фінансів Олександра Шлапака та віце-президента Світового банку по Європі та Центральній Азії Лори Так.

За інформацією Мінфіну, крім цих умов Світовий банк висловив сподівання, що в Україні буде проведена істотна реструктуризація газового сектора, відбудуться позитивні зміни в банківському секторі та рекапіталізація банків, а також звернув увагу на реалізацію програми соціального захисту вразливих верств населення.

Читайте такожОціночна місія з відновлення Донбасу приїде в Україну до кінця вересня У свою чергу, Шлапак запевнив, що Україна зробить все можливе для виконання цих пунктів: «Ми постараємося зробити все, щоб якнайшвидше виконати наші зобов'язання щодо прийняття законодавчих актів для отримання коштів».