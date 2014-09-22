Банкіри не виключають осіннього підвищення ставок за депозитами

Цієї осені варто очікувати зростання процентних ставок за гривневими і валютними депозитами, оскільки українці все ще не поспішають розміщувати свої кошти у фінансових установах, вважає експерт UniCredit Bank.

Читайте такожГолова НБУ стверджує, що українці з початку року забрали з банків 101 млрд гривень«На сьогодні на депозитному ринку дуже неспокійно. Через тривалу нестабільну ситуацію в країні клієнти не дуже поспішають розміщувати свої накопичені кошти в банках. Тому банки прагнутимуть залучити клієнтів високими ставками», - йдеться у переданому УНІАН коментарі начальника управління розробки продуктів UniCredit Bank Ольги Шостак.

Читайте такожКредитні спілки стали видавати менше кредитівНа думку експерта, у деяких банках ставки можуть бути достатньо високими. «З урахуванням того, що зараз клієнти не можуть забрати гроші з кількох великих банків, думаю, ставки можуть бути дуже високими, щоб заманити клієнтів до банків, - пояснює Шостак. - Але, знову ж таки, при виборі банку клієнтові потрібно звертати увагу не лише на розмір ставки, але й на репутацію і рейтинг банку, його фінансові показники. Краще обрати середню ринкову ставку в надійному банку, ніж згодом добиватися повернення грошей, розміщених під високий відсоток».

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів в українських банках у серпні 2014 року в національній валюті зріс на 0,7% і становив 380,7 млрд грн, в іноземній валюті - знизився на 3,3% і становив 22 млрд дол.

З початку року, за січень-серпень, загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 9,9% у гривні і на 28,6% в іноземній валюті.

Читайте такожМінфін роз'яснив порядок оподаткування доходів за депозитамиСередні ставки за депозитами у серпні порівняно з липнем знизилася у національній валюті до 10,66% з 11,68%, в іноземній валюті – до 6,18% з 6,51%.