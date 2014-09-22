НБУ за день надав банкам рефінансування на 1,5 млрд гривень

Національний банк України 19 вересня надав банкам рефінансування на 1,445 млн грн, продав депозитні сертифікати на 8,707 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав трьом банкам рефінансування овернайт на 137 млн грн під 17,5% річних, шести банкам на 1,308 млрд грн під 18,75% річних на 89 днів шляхом проведення тендеру з підтримки ліквідності.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на суму 7,171 млрд грн 27 банкам під 7,5% річних на один день, на 848 млн грн 5 банкам на 7 днів під 9,5%, на 658 млн грн 5 банкам на 14 днів під 10%, на 30 млн грн 1 банку на 28 днів під 10,5%.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 8,943 млрд грн, середньозважена процентна ставка знизилася до 10,1%, зокрема за кредитами овернайт - до 9,8% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 18 вересня надав банкам рефінансування на 11 млн грн, продав депозитні сертифікати на 5,849 млрд грн.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,869 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 10,6%, зокрема за кредитами овернайт - 10,1% річних.