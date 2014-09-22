ЄС поки не збирається говорити про "Південний потік" на газовій зустрічі в Берліні

Європейська комісія на тристоронній газовій зустрічі у п’ятницю в Берліні має намір вирішувати спірні газові питання між Україною та Росією. Питання Південного потоку на порядку денному не стоїть.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлене Холзнер.

„У п’ятницю у нас буде тристороння газова зустріч між Росією, Україною та нами, Європейським Союзом, в якості модератора. У випадку, якщо питання Південного потоку буде поставлено російською стороною, ми можемо його обговорювати, але головне питання – знайти вирішення поточній газовій дискусії між Україною та Росією”, - сказала вона.

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Як відомо, тристороння зустріч з вирішення газових питань відбудеться у п’ятницю в Берліні.