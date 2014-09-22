Нацбанк скасував 100%-ний продаж валюти

Національний банк України скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% з 100%, встановлену з 21 серпня.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, постановою НБУ від 22 вересня №591 передбачено зменшення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті з 100% до 75%. "Лібералізація цієї норми спрямована перш за все на створення умов для активізації зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення суб'єктів господарювання валютними активами для покриття їх поточних зобов'язань в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що цією постановою регулятор запроваджує додаткові антикризові заходи щодо деяких валютних операцій, включаючи імпорт без ввезення товару на територію України, перерахування резидентами за межі України валютних коштів для викупу корпоративних прав у нерезидентів, здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку. Зміст заходів не уточнюється, тексту постанови у відкритих джерелах поки що немає.

У повідомленні підкреслюється, що встановлені обмеження тимчасові і будуть скасовані відразу після мінімізації відповідних негативних чинників на валютному ринку.

Постанова набирає чинності з 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України з 21 серпня на 3 місяці підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами – резидентами України до 100% з 50%,які діяли до 20 серпня, а також продовжив на 3 місяці колишню вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 вересня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США знизилися до 14,6000/14,9000 грн/дол., подолавши черговий історичний мінімум, встановлений 27 серпня на рівні 14,80 грн/дол.