НБУ обмежив продаж валюти українцям 3 тисячами гривень на добу

15:20, 22 вересня 2014
Фінанси
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З урахуванням поточного курсу гривні до долара на міжбанківському ринку, купівля валюти обмежується сумою близько 200 доларів.

курсы валют / УНИАН
 

Національний банк України знизив максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти одній фізичній особі в один операційний (робочий) день до еквівалента 3 тис. грн, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на постанову НБУ від 22 вересня №591.

«Враховуючи посилення напруги на готівковому сегменті валютного ринку, постановою передбачено зменшення максимальної суми продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день до суми, що не перевищує в еквіваленті 3000 грн», - йдеться в повідомленні.

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З урахуванням поточного курсу гривні до долара на міжбанківському валютному ринку, купівля валюти обмежується сумою близько 200 дол. США.

За інформацією НБУ, дане обмеження не поширюється на купівлю фізособами-резидентами готівкової валюти для погашення зобов'язань за валютними кредитами у банках.

Постанова набирає чинності з 23 вересня.

Нагадаємо, охочі купити долари останнім часом стикаються з їх дефіцитом. Гривня падає вже тривалий час. У п'ятницю, 19 вересня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня знизилася до 14,90 за долар, подолавши таким чином черговий історичний мінімум. Сьогодні гривня зросла на 10 копійок, і її курс становить 14,80 за долар, незважаючи на обіцянки глави Нацбанку Валерії Гонтаревої зміцнити національну валюту до 12,90 за долар.

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