Гривня на закриття міжбанку зміцнилася на 10 копійок

У понеділок, 22 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 14,6000/14,8000 проти 14,1500/14,9000 на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів установилися на рівні 18,7475/19,0080 проти 18,1835/19,1515 на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3753/0,3834 проти 0,3661/0,3859 на 12:00.