Фонд гарантування хоче стягнути через суд понад 33 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має в судовому і старанному провадженні позови на 33,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор-розпорядник фонду Василь Пасічник на прес-конференції в Києві.

«Станом на сьогодні нами пред'явлено позови на загальну суму 20,4 млрд грн. Якщо нам вдасться ці позови виграти і пройти процедуру стягнення, то це суттєвий ресурс. У виконавчому провадженні перебувають більш як 7 тисяч проваджень на загальну суму понад 13 млрд грн», - сказав він.

Пасічник відзначив, що він докладає всіх можливих зусиль, аби максимально мобілізувати всі можливі ресурси.

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Нагадаємо, кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на сьогодні становлять 6,5 млрд грн завдяки одержаному кредиту від Національного банку України і фінансуванню уряду.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.