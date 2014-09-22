Нацбанк скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону

Національний банк України скасував встановлену із 2 вересня вимогу щодо обов'язкової конвертації в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на постанову НБУ від 22 вересня №591.

За оцінками НБУ, такі заходи дозволять збільшити надходження іноземної валюти до України за поточними неторговими операціями.

Постанова набуває чинності з 23 вересня.

Нагадаємо, з 2 вересня у рамках антикризових заходів НБУ на валютному ринку видача готівки в межах України за електронними платіжними засобами, а також за валютними переказами з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку здійснюється одержувачеві лише в гривнях.

Регулятор називав основною причиною обов'язкової конвертації зарубіжних переказів боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, оскільки відкриття рахунку в банку з повною ідентифікацією клієнта дозволяє уникнути конвертації.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 23 вересня скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, а також упровадив додаткові антикризові заходи стосовно деяких валютних операцій, включаючи імпорт без ввезення товару на територію України, переказ резидентами за межі України валютних коштів для викупу корпоративних прав у нерезидентів, здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку.

У п'ятницю, 19 вересня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США знизилися до 14,6000/14,9000 грн/дол. і, таким чином, подолали черговий історичний мінімум, встановлений 27 серпня на рівні 14,80 грн/дол.