Путін хоче, щоб російські банки продовжили працювати в Україні

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб російські банки продовжували роботу в Україні, незважаючи на збитки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з главою ВТБ Андрієм Костіним.

За словами Путіна, російські банки займають у фінансовому секторі України більше 30%, і призупинення роботи буде "серйозним ударом по українській економіці". Президент також запевнив, що нібито Росія у цьому не зацікавлена.

Він наголосив, що Росія зацікавлена в тому, щоб у неї був надійний, стабільний партнер. «Тому, незважаючи на всі труднощі, треба продовжувати роботу. Тим більше, що, наскільки я собі уявляю, відносини з Центральним банком України у нас цілком партнерські», - додав Путін.

У свою чергу, Костін повідомив, що збитки ВТБ в Україні через ситуацію в країні склали 26 млрд руб. (близько 720 млн дол.) із початку року та можуть подвоїтися до кінця року.

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«Проблеми, пов'язані, по-перше, з різким погіршенням економічної ситуації в Україні, негативними темпами зростання, швидкоою девальвацією національної валюти - гривні. І в цілому політична ситуація, війна в Україні призвела до різкого зниження платіжної дисципліни. Ми сьогодні отримуємо повернення лише половини того, що ми видали у кредитній роботі. І наші збитки з початку року вже склали приблизно 26 мільярдів. Я думаю, що вони подвояться до кінця року», - сказав Костін.

При цьому він додав, що ВТБ продовжить роботу в Україні, "незважаючи на те, що, звичайно, умови роботи там досить важкі".

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Національний банк України підтвердив виконання «ВТБ Банком» законодавства України з питань запобігання легалізації і відмиванню незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Наприкінці липня Європейський Союз застосував санкції до п'яти найбільших банків Росії – «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка» і «Россельхозбанка».

У серпні Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги «Банку ВТБ» на рівні «ВВВ-/А-3» з «негативним» прогнозом, а також підтвердило рейтинги ключових дочірніх структур банку.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському «Внешторгбанку».