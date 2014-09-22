Із наступного року банкам можуть збільшити ввнески до Фонду гарантування

Національний банк України вважає за доцільне збільшити відсоток відрахувань банків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на сьогодні цей відсоток дуже малий і має бути збільшений.

«Ми ухвалили рішення не змушувати банки виплачувати спеціальний збір, бо 2014 рік – це дуже важкий рік для всіх. Починаючи з наступного року, ми розглянемо підвищення вкладів до фонду», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на сьогодні становлять 6,5 млрд грн завдяки одержаному кредиту від Національного банку України і фінансуванню уряду.

Кабінет міністрів підписав розпорядження про виділення фонду 10,1 млрд грн.