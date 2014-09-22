Дев'яти з найбільших українських банків потрібна докапіталізація на 56 млрд гривень

Стрес-тестування 15 найбільших банків України виявило необхідність докапіталізації 9 з них на загальну суму 56 млрд грн.

Про це повідомляється на сторінці Національного банку в соціальній мережі Facebook.

Тим не менш, регулятор наголошує, що це не означає, що ці дев'ять банків є проблемними або неплатоспроможними і їм терміново потрібна вся ця сума.

"Ми постійно моніторимо фінансовий стан банківської системи, тримаємо під контролем. Результати діагностики ніяк не впливають на визнання банків проблемними ", - цитує прес-служба директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллу Шульгу.

Згідно з повідомленням, при проведенні стрес-тестування ситуація була змодельована на 3 роки, і дефіцит капіталу оцінювався на весь цей період.

Читайте такожНБУ за день надав банкам рефінансування на 1,5 млрд гривень

Алла Шульга також зазначила, що до кінця вересня всі дев'ять банків зобов'язані подати Національному банку програму капіталізації для складання прогнозу того, як швидко вони зможуть це зробити. За її словами, це питання вже обговорювалося з керівниками та власниками банків. Частина фінустанов зможе докапіталізуватися вже до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, 35 українських банків завершать стрес-тестування до 30 вересня, і після обробки звітів про результати цього тестування Національний банк України визначить необхідні обсяги докапіталізації банків.

За словами голови НБУ Валерії Гонтарєвої, попередні результати стрес-тестування не стали несподіванкою і дозволяють стверджувати, що передбачений програмою з Міжнародним валютним фондом обсяг докапіталізації банківської системи буде достатнім.