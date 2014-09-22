Рубль через санкції Заходу проти Росії продовжує дешевшати

Рубль подешевшав у понеділок за рахунок локального попиту на валюту, а також на тлі повсюдного виходу з ризикованих і сировинних активів через побоювання уповільнення економічного зростання в Китаї, повідомляє Reuters.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 18.00 мск оцінювався в 43,53 рубля, подорожчавши порівняно з біржовим закриттям п'ятниці на 21 копійку.

Раніше було досягнуто значення 43,70 - що менше ніж в одному відсотку від абсолютного максимуму кошика, встановленого минулого вівторка на тлі нових санкцій Заходу проти Росії та відсутності явних намірів Центробанку посилювати політику за підсумками останнього засідання ради директорів ЦБ.

"Є попит на валюту, різкий, часом навіть екстраординарний. З одного боку, він може бути викликаний девальваційними очікуваннями на тлі геополітичної ситуації та проблем в економіці, з іншого боку - потребою у валюті для погашення зовнішніх позик. Ці "біди", фізичний попит, зараз переважають над експортними продажами", - сказав Петро Неймишев з банку "Открытие".

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Котирування рубля щодо долара США на торгах Московської біржі на 18.00 мск знаходилися на рівні 38,59 рубля, американська валюта зросла на 17 копійок до п'ятничного закриття.

Євро торгувався поблизу позначки 49,55, дорожчаючи на 9 копійок.

"Поки залишаємося на поточних рівнях, якщо проб'ємо рівень 38,80-38,90 рубля за долар, то можемо сходити у 39,20-39,50 з подальшою корекцією. У жовтні ж може бути спокійніше, оскільки різко знижується обсяг зовнішніх виплат", - припустив Неймишев.

У вересні обсяг брутто-виплат за зовнішніми позиками разом з відсотками становить понад $22 мільярдів, за даними ЦБ, у грудні ж перевищить $34,5 мільярда, тоді як в жовтні і листопаді ці значення становитимуть $9,7 мільярда і $10,4 мільярда відповідно.

При цьому ЄС і США вже закрили найбільшим російським держбанкам доступ на ринки середньотермінового та довготермінового капіталу, запровадили обмеження проти низки нафтових, зокрема "Роснефти", й оборонних компаній.

Одночасно вичерпалося джерело валюти від ЦБ - регулятор у серпні відмовився від інтервенцій усередині плаваючого коридору бівалютного кошика, розширивши його до 35,40-44,40, і тепер продає валюту тільки на верхній межі, хоча й у необмежених обсягах.