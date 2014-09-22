Нацбанк обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях

Національний банк України з 23 вересня заборонив проведення розрахунків у іноземній валюті по імпортних операціях без ввезення товару на територію України.

Про це йдеться в постанові регулятора від 22 вересня №591, текстом якого передано УНІАН.

Крім цього, НБУ заборонив валютні платежі за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України і пройшла митне оформлення на підставі ввізної декларації, якщо дата оформлення цієї декларації перевищує 180 днів.

Також заборонено повернення за кордон коштів іноземних інвесторів, отриманих від продажу цінних паперів українських емітентів за межами фондових бірж, крім державних облігацій України.

Заборонено повернення за кордон коштів іноземних інвесторів, отриманих від продажу корпоративних прав юридичних осіб, не оформлених акціями, і повернення за кордон дивідендів іноземних інвесторів, крім дивідендів із цінних паперів, що обертаються на фондових біржах.

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Крім цього, регулятор заборонив проведення валютних операцій на підставі своїх індивідуальних ліцензій, окрім розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України юридичними особами.

Постанова набирає чинності з 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, обмежив продаж валюти фізособі еквівалентом 3 тис. грн на добу і скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 вересня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 14,60/14,90 і таким чином подолали черговий історичний мінімум, встановлений 27 серпня на рівні 14,80.