ЗМІ: Порошенко і Яценюк викликали на нараду в НБУ глав найбільших банків
21:05, 22 вересня 2014Фінанси
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У вівторок, 23 вересня, у Національному банку України (НБУ) відбудеться нарада президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з керівниками 15-ти найбільших українських банків.
REUTERS
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в банкірських колах. За інформацією джерела, на нараді, яка розпочнеться о 12.00, мова піде про додаткові заходи, необхідні для відновлення кредитування економіки в нинішніх умовах, і про ситуацію на валютному ринку.
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Як уточнили в НБУ, темою завтрашнього обговорення буде ситуація на грошово-кредитному і валютному ринку. На нараду запрошені також найбільші експортери та імпортери.
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