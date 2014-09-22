ЗМІ: Порошенко і Яценюк викликали на нараду в НБУ глав найбільших банків

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в банкірських колах. За інформацією джерела, на нараді, яка розпочнеться о 12.00, мова піде про додаткові заходи, необхідні для відновлення кредитування економіки в нинішніх умовах, і про ситуацію на валютному ринку.

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Як уточнили в НБУ, темою завтрашнього обговорення буде ситуація на грошово-кредитному і валютному ринку. На нараду запрошені також найбільші експортери та імпортери.