Частка вітчизняних товарів у продажу зросла майже до 60%

Частка продажу споживчих товарів, виготовлених на території України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі в січні-червні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 1,2 п.п. - до 59,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, в I півріччі цього року обсяг продажів споживчих товарів через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) становив 196,4 млрд грн. У загальному обсягу роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств частка непродовольчих товарів за вказаний період знизилась на 1,6 п.п. - до 58,6%.

Найбільше зниження частки вироблених в Україні товарів в загальному обсягу роздрібного товарообороту (у % до відповідної товарної групи) з продовольчих споживчих товарів зафіксоване щодо харчової риби і рибопродуктів - на 3,5 п.п., до 60,2%, щодо консервів і готових рибних продуктах - на 2,4 п.п., до 70%, і щодо кави – на 1,6 п.п., до 44,3%. Найбільше зростання в цій групі товарів відбулося по свіжих овочах – на 6,3 п.п., до 83,9%, по картоплі – на 2,9 п.п., до 90,9%, по свіжому і замороженому м'ясу і птиці – на 1,9 п.п., до 97,7%, по сичужних, плавлених і кисломолочних сирах - на 1,9 п.п., до 85,7%, а також по крупах - на 1,6 п.п., до 91,4%.

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Щодо непродовольчих споживчих товарів за вказаний період найбільше зниження частки українських виробників у роздрібному товарообороті зафіксоване по ювелірних виробах і годинниках - на 24,7 п.п., до 46,9%, по меблях - на 7,3 п.п., до 44,8%, по телекомунікаційному устаткуванню – на 4,8 п.п., до 0,4%, і по будматеріалах і залізних виробах - на 4,3 п.п., до 55,2%. Найбільше зростання в цій групі товарів відбулося щодо побутових неелектричних товарах - на 3,7 п.п., до 32,4%, по автомобілях і автотоварах – на 1,3 п.п., до 11,9%, а також щодо взуття – на 0,6 п.п., до 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в I півріччі 2014 року порівняно із січнем-червнем 2013 року (у порівнянних цінах) виріс на 0,8% і становив 417,572 млрд грн.

Роздрібний товарооборот в Україні в 2013 році порівняно з 2012 роком (у порівнянних цінах) виріс на 9,5% і становив 884,203 млрд грн.

Частка продажу споживчих товарів, вироблених на території України, в структурі роздрібного товарообороту торгової мережі в 2013 році порівняно з 2012 роком знизилась на 1,7 п.п. - до 57,2%.