ЄС назвав Україні умови для отримання мільярда євро

Представництво Європейського союзу в Україні наголошує, що наступні транші макрофінансової допомоги надійдуть до України лише у разі успішного виконання Києвом низки критеріїв.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення представництва ЄС.

Це правило діятиме попри те, що формальне рішення про виділення такої допомоги Києву вже ухвалене Брюсселем.

"Допомога від ЄС базується на низці умов, які український уряд має виконати, щоб отримати гроші", - підкреслюють в представництві.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що Євросоюз розмірковує над можливістю перерахування наступних траншей без виконання умов. Аргумент на користь цього - ведення Росією війни на українській території, через що уряду складно досягти показників фінансової стабільності.

Однак 22 вересня в представництві наголосили у розмові з ЄвроПравдою, що наразі не розглядають такого сценарію і наполягатимуть на вимогах.

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Список вимог ЄС, які розблокують лінію макрофінансової допомоги обсягом у 1 млрд євро, складається з таких пунктів:

- Публікування планів дій з державних закупівель

- Виконання положень Бюджетного кодексу стосовно прозорості бюджетного процесу (публікація проекту державного бюджету і щомісячних даних про хід його виконання)

- Імплементація антикорупційного законодавства стосовно декларування майна; законодавчі пропозиції стосовно незалежного антикорупційного органу

- Вчасне відшкодування ПДВ у готівковій формі

- Підвищення рівня прозорості діяльності НАК "Нафтогаз України" шляхом запровадження щорічного звітування у відповідності до стандартів IFRS.