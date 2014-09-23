Україна просить МВФ змінити програму фінансової допомоги з урахуванням ситуації на Донбасі

Про це повідомив у понеділок глава МЗС країни Павло Клімкін на прес-конференції в штаб-квартирі ООН, передає ИТАР-ТАСС.

"Переговори відбуваються. Програма допомоги МВФ сама по собі дуже хороша і важлива для повної стабілізації всієї української економіки. Але також варто мати на увазі, що розвиток подій навколо Донецька і Луганська не брався до уваги в той момент, коли йшов процес вироблення, переговорів і затвердження програми. Так що нам потрібна зміна програми з тим розрахунком, щоб враховувати потреби української економіки", - сказав він.

Читайте такожНацбанк не хоче підвищувати облікову ставку, незважаючи на рекомендації МВФ

У квітні рада директорів МВФ схвалив дворічну програму stand-by для України в обсязі $17 млрд. Перший транш кредитної програми в розмірі $3,2 млрд Київ отримав на початку травня, а другий транш у розмірі $1,39 млрд - на початку вересня.