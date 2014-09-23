Центробанк ЄС з сьогоднішнього дня вводить в обіг нову банкноту номіналом €10

Європейський центральний банк вводить в обіг нову банкноту номіналом €10, передає «Газета.Ru» із посиланням на Euronews.

Наголошується, що нова купюра більш стійка до зношування. Крім того, її буде складніше підробити: з обох боків банкноти можна відчути рельєфні лінії - новий рівень захисту.

Також на банкноті з'явилося зображення героїні давньогрецької міфології Європи і оновилася підпис президента ЄЦБ. Напис «євро» тепер зроблено не тільки латинським і грецьким шрифтами, але і кирилицею.

Купюра введена в обіг з 23 вересня - її вже можна отримати в банкоматах та в якості здачі на території єврозони.