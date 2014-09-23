Екс-міністр фінансів РФ: Росія не зможе розвиватися в ізоляції від Заходу

Вікно можливостей для реформ і відновлення економічного зростання в Росії зачинилося під тиском санкцій Заходу, і країні загрожує кілька років стагнації на межі рецесії при відсутності політичної волі до змін, сказав на Саміті Рейтер екс-міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

Він упевнений, що період зростання світових цін на нафту, на який припав економічний бум перших 15 років Володимира Путіна при владі, залишився в минулому і не повернеться в найближчі 20-30 років. До того ж, майбутню п'ятирічку Росії доведеться провести під санкціями, що лише погіршить ситуацію, оскільки позбавить російську економіку основ її зростання - західних технологій і капіталу, повідомляє Reuters.

"Є припущення, що ми самі зробимо, самі профінансуємо. Ці можливості істотно зменшені. Я б сказав, що ми з "Тойоти" і БМВ російської збірки пересіли на "Ладу Калину". Точніше, пересядемо. Цей процес ще не завершився - але в разі, якщо ці санкції, цей процес триватиме ну років чотири - п'ять", - сказав він.

"Я вважаю, що два-три роки - це наймінімальніший термін. Але я припускаю, що розвиток подій може бути й іншим, і санкції можуть тривати".

Друг Путіна Кудрін визнав, що останнім часом випав з вузького кола людей, що впливають на прийняття рішень в Росії. Економічну політику він назвав "хаотичною" й передрік підвищення податків і відмову від частини соціальних зобов'язань у відповідь на кризу.

"Еліти надзвичайно спантеличені. Неясний подальший вектор... Загальне місце серед усіх підприємців сьогодні - незрозуміла політика, хаотичні дії. Звичайно, санкції вносять істотні зміни", - сказав Кудрін.

"Значна частина еліти підтримує дії Путіна в Україні, але не розуміє, як це позначиться на загальноекономічній, інституціональній основі суспільства і політичній системі. Вони не розуміють, що буде відбуватися з точки зору розвитку нашого суспільства і російської економіки найближчими роками, і яка модель в економіці та політичній системі встановиться", - додав він.

На санкції Заходу за анексію Криму і втручання в справи України Кремль відповів забороною на імпорт частини західного продовольства, програмою імпортозаміщення і заявою про розворот торгівлі на схід.

Кудрін пропонує готуватися до затяжного протистояння, але вважає, що вибору на користь ізоляції ще можна уникнути. "Я думаю, що немає якогось рішення, що ми будемо створювати якусь замкнуту або ізольовану країну. Цього немає, я впевнений. Ніякої мобілізаційної економіки ніхто зараз не планує. Але низка подій змушує поки проводити в певних сферах такий проміжний варіант ізоляції або дистанціювання", - сказав він.

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На повноцінну зміну моделі розвитку і переорієнтацію зовнішньої торгівлі потрібно "років двадцять", попередив Кудрін, додавши, що найближчими десятиліттями Росія не зможе розвиватися без західних технологій і міжнародної кооперації. Першою постраждає ключова галузь російської економіки - нафтодобувна.

"Навіть з участю іноземних компаній збереження видобутку на нинішньому рівні було б дуже важким завданням. З урахуванням обмежень ми будемо мати спад видобутку нафти і газу в найближчі 3-4 роки. Далі це буде залежати від вирішення політичних криз", - зазначив він.

Санкції, зниження світових цін та податкові пільги при розробці нових родовищ призведуть до того, що в найближчі 3-4 роки доходи від нафти і газу скоротяться на 1,5-2,0% ВВП, сказав Кудрін.

За його оцінкою, санкції Заходу будуть коштувати Росії на 1,0% ВВП у поточному і наступному роках, а потім ефект почне слабшати. Він поставив під сумнів затверджений разом з бюджетом прогноз зростання російської економіки в 2015-2017 роках на 1,2%, 2,3% та 3,0% відповідно.

"Це все, на мій погляд, без проведення реформ - досить сумнівні показники... Буде стагнація, як зараз. Рецесія може бути. Ми будемо весь час на рівні рецесії балансувати", - сказав Кудрін і назвав закладений у бюджет прогноз ціни на нафту в $100 за барель на три роки "завищеним і досить оптимістичним".

"Я впевнений абсолютно, що світові ціни на нафту пройшли свій історичний пік у найближчі 20 або 30 років, може, більше... Можливо, і не буде швидкого падіння, але це буде знижувальний тренд", - заявив екс-міністр.

Диверсифікацію економіки та імпортозаміщення спростить знецінення рубля - за оцінкою Кудріна, воно буде удвічі вище заявлених темпів у 1 рубль номінального курсу на рік. Водночас, розмежування з західними ринками підвищить ризики російської економіки та фінансового сектору.

"Держава в умовах санкцій буде підтримувати держбанки. Але коли над тобою вже нависає кредитор останньої інстанції, це знижує відповідальність банків у своїй діяльності: ось, санкції, ми не винні, це все прийшло ззовні. А далі починаються інші кроки: вся країна під санкціями, давайте ви прокредитуйте за меншою ставкою бізнес", - описав Кудрін ризики повзучої зміни економічної моделі.

"У нас недооцінюють масштаб можливостей, який нам дав світовий ринок в останні роки. Кредити навіть нефінансового сектору сьогодні - $620 мільярдів. Це суттєво. Це піднімало всі галузі економіки останні роки. Тепер уявімо, що їх немає - це була б інша економіка".

Замістити випадаючі доходи і кредит без непопулярних фіскальних заходів і витрачання резервів буде непросто. "Резервний фонд, я припускаю, буде витрачатися вже у 2015 році", - сказав Кудрін.

Позичати за кордоном Росія зможе не раніше, ніж через три роки, і в значно менших масштабах. "Найперше - через три роки, але швидше за все, з урахуванням інвестиційних рейтингів, ... це буде спочатку інший масштаб порівняно з тим, що було до цього", - вважає він.

На думку Кудріна, з 2016 року уряду доведеться підвищити податки: "Мій прогноз такий: з урахуванням набраних зобов'язань, особливо у військовій та соціальній сферах, підвищення податків не пройти при тій динаміці зниження доходів. Але наш уряд буде швидше вибирати на користь підвищення податків, ніж скорочення цих зобов'язань. Вже на наступному етапі, наступний бюджет, через рік".