Нацбанк відкидає звинувачення в непрозорості валютних аукціонів

Національний банк України не згодний зі звинуваченнями, які поширюють ЗМІ, у непрозорості проведення регулятором валютних аукціонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила директор департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова.

«Механізм ринковий. Прозорішого механізму просто немає. Немає своїх або чужих банків, усі наші – українські банки», - сказала Щербакова.

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