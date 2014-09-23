Нацбанк відкидає звинувачення в непрозорості валютних аукціонів
10:27, 23 вересня 2014Фінанси
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"Прозорішого механізму просто немає. Немає своїх або чужих банків, усі наші - українські банки", - кажуть у Національному банку.
Нацбанк відновив валютні аукціони / Фото УНІАН
Національний банк України не згодний зі звинуваченнями, які поширюють ЗМІ, у непрозорості проведення регулятором валютних аукціонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила директор департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова.
«Механізм ринковий. Прозорішого механізму просто немає. Немає своїх або чужих банків, усі наші – українські банки», - сказала Щербакова.
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