Гривня на відкритті міжбанку впала до 14,95 за долар

У вівторок, 23 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 14,7000/14,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 18,9005/19,2260.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3800/0,3869.

Читайте такожНБУ обмежив продаж валюти українцям 3 тисячами гривень на добу

Як повідомляв УНІАН, охочі купити долари останнім часом стикаються з їх дефіцитом. Гривня падає вже тривалий час. У п'ятницю, 19 вересня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня знизилася до 14,90 за долар, подолавши таким чином черговий історичний мінімум.

У понеділок, 22 вересня, на закриття міжбанку гривня зросла на 10 копійок, і її курс становив 14,80 за долар, незважаючи на обіцянки глави Нацбанку Валерії Гонтаревої зміцнити національну валюту до 12,90 за долар найближчим часом.

Учора Нацбанк, з метою зміцнити гривню, скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, обмежив продаж валюти фізособі еквівалентом 3 тис. грн на добу і скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку. Також НБУ обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях.

Сьогодні в Національному банку України (НБУ) відбудеться нарада президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з керівниками 15-ти найбільших українських банків, а також з найбільшими імпортерами та експортерами. Темою наради буде ситуація на грошово-кредитному і валютному ринку.