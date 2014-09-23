В НБУ почалося закрите засідання з участю Порошенка та Яценюка
13:24, 23 вересня 2014Фінанси
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Сьогодні, 23 вересня, о 12 годині у Національному банку України розпочалася зустріч за участю президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка
В НБУ проводять закрите засідання
Про це повідомляє ТСН.
Як раніше повідомлялося, на зустрічі будуть присутніми керівники 15-ти найбільших українських банків.
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Нагадаємо, Національний банк обмежив продаж іноземної валюти українцям до трьох тисяч гривень, а гривня на міжбанку наближається до позначки 15 за один долар.
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