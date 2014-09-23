В НБУ почалося закрите засідання з участю Порошенка та Яценюка

Про це повідомляє ТСН.

Як раніше повідомлялося, на зустрічі будуть присутніми керівники 15-ти найбільших українських банків.

Читайте такожНацбанк обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях"Я розумію, що це буде відверта розмова за зачиненими дверима. Напевно, треба чесно сказати один одному в очі – що зараз відбувається, діагностувати нашу хворобу і думати, як з цього виходити", - прокоментувала директор гендепатраменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

Нагадаємо, Національний банк обмежив продаж іноземної валюти українцям до трьох тисяч гривень, а гривня на міжбанку наближається до позначки 15 за один долар.