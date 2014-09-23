У Нацбанку кажуть, що поки не будуть обмежувати видачу депозитів українцям

Національний банк України оцінює відплив депозитів у банківській системі в 30%, але поки не планує запроваджувати обмеження з видачі депозитів громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор департаменту грошово-кредитної політики Олена Щербакова на прес-конференції в НБУ.

«104 млрд грн – відплив депозитів із банків із 21 січня. Це становить близько 30% банківської системи», - сказала Щербакова й повідомила, що питання стабілізації ситуації на депозитному ринку обговорюється з банками постійно.

Водночас Щербакова зазначила, що поки регулятор не планує обмежувати видачу депозитів громадянам. «Ми не готували поки пропозиції із цього приводу. Йдуть складні дискусії. З одного боку, це пов'язано з населенням. З іншого - ми розуміємо, що банківській системі складно. Якщо щось буде - це не робитиметься таємно, ми зберемо вас і повідомимо», - додала вона.

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