Нацбанк розгляне питання підвищення облікової ставки цього тижня

Національний банк України розгляне цього тижня підвищення облікової ставки, заявила в ході брифінгу директор департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова.

"На цьому тижні буде дискусія щодо підвищення облікової ставки", - повідомила Щербакова.

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Як повідомляв УНІАН, учора Нацбанк, з метою зміцнити гривню, скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, обмежив продаж валюти фізособі еквівалентом 3 тис. грн на добу і скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку. Також НБУ обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях.