«Південкомбанк» можуть ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний «Південкомбанк», в який 26 травня було введено тимчасову адміністрацію, повідомила прес-служба фонду.

Фонд пояснює таке рішення неможливістю виведення банку з ринку шляхом створення й продажу інвестору перехідного банку з передачею частини активів і пасивів.

Фонд гарантування вкладів повідомляє, що виплати коштів вкладникам відновлять не пізніше 7 днів із дня відкликання банківської ліцензії й початку процедури ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Південкомбанк» із 26 травня строком на 3 місяці.

«Південкомбанк» працював на ринку України з 1990 року. Банк входив до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії та гірничовидобувному виробництві.

На початку липня основний власник банку Руслан Циплаков, який володіє 49,7405% акцій банку, вийшов зі складу його акціонерів, при цьому донецька компанія «Глобус плюс» збільшила частку в статутному капіталі банку до 23,9967%.

За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку було заблоковано, а готівкові кошти арештовано.