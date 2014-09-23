Шлапак впевнений, що курс гривні до кінця тижня буде 13-13,5 за долар

Ситуація в економіки України дає змогу говорити про те, що причин для дестабілізації, і зокрема дестабілізації курсу національної валюти - немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив напередодні засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«У нас була розмова в Національному банку, висловилися банкіри, експортери і ми обговорили перспективи валютної виручки. Які загальні висновки? Жодних підстав для дестабілізації курсу гривні - немає. Як наші товарні потоки, так і потоки капіталу свідчать про те, що курс балансує на рівні 13 грн. Все решта - прагнення або застрахувати валютні ризики, або заробити на валютних спекуляціях, - сказав міністр. - Але такі спроби (заробити - УНІАН) будуть жорстко каратися Нацбанком, а в деяких випадках і правоохоронними органами».

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Шлапак також наголосив, що президент України Петро Порошенко вже доручив Нацбанку уважно попрацювати з комерційними банками, з експортерами. «Вони всі розуміють те, що зараз пішов прихід валюти, зокрема від агроекспортерів. Все це разом з деякими адміністративними заходами допоможе стабілізувати ситуацію. Протягом тижня будуть результати, - сказав Шлапак. - Я впевнений, що курс на рівні 13-13,5 - це максимальний курс, на якому ми можемо спокійно тримати ситуацію. І це те, що задовольняє і експортерів, і банки».