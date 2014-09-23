Гривня на міжбанку впала до 15 за долар

У вівторок, 23 вересня, станом на 14:28 котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до 14,6000/15,0000, повідомляє УкрДилінг.

Таким чином, гривня відносно долара подолала свій черговий історичний мінімум.

Котирування гривні щодо євро на зазначений час знизилися до 18,8310/19,3395.

Щодо російського рубля котирування гривні знизилися до 0,3785/0,3891.

Нагадаємо, що сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,7000/14,9500, на 12:00 ціни становили 14,8000/14,9700.

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Як повідомляв УНІАН, охочі купити долари останнім часом стикаються з їх дефіцитом. Гривня падає вже тривалий час.

Учора Нацбанк, з метою зміцнити гривню, скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, обмежив продаж валюти фізособі еквівалентом 3 тис. грн на добу і скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку. Також НБУ обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях.