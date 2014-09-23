Нацбанк для підтримки гривні продав на валютному аукціоні $112 млн

Національний банк України в ході валютного аукціону 23 вересня продав банкам 111,9 млн дол., задовольнивши 38 заявок.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

«Національний банк задовольнив 38 заявок на загальну суму 111,9 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, загалом банками було подано 67 заявок на загальну суму 160,447 млн дол. Найвищий запропонований курс становив 14,25 грн/дол., з обсягом заявок за цим курсом 1 млн дол. Курс відсікання було встановлено на рівні 13,75 грн/дол.

Нагадаємо, що аукціон проходив за голландською системою, яка передбачає старт торгів з найбільших значень.

На думку регулятора, проведення таких валютних аукціонів і активна участь центрального банку в роботі міжбанківського ринку має сприяти поліпшенню ситуації в банківській системі і створенню стимулів для стійкого зміцнення курсу національної валюти.

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У вівторок, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України знизилися до 14,8000/14,9700 грн/дол., подолавши черговий історичний мінімум.

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