Україна наступного року може попросити у МВФ більше грошей

Міністерство фінансів України не виключає збільшення обсягу запозичень у 2015 році порівняно з 2014 роком, зокрема, і за рахунок збільшення кредитних асигнувань по лінії Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перед засіданням уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«На сьогодні уряд спокійно справляється із зобов'язаннями тими ресурсами, які у нас є. Немає сенсу зараз брати нові кредити. Але наступного року ми подивимося, що буде з валютним балансом, і плануватимемо 15 рік, – сказав міністр. – Можливо, буде збільшення (фінансування - УНІАН) програми (з МВФ - УНІАН), але зайві кошти нам не потрібні. Братимемо тільки те, що потрібно», - сказав Шлапак.

Раніше міністр відзначав, що Україна не має наміру переглядати програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Також, у МВФ прогнозували, що у разі продовження військових дій на сході України, падіння економіки України в 2015 році становитиме не менше 4,25% і незначне зростання експорту не покриє фінансових розривів, неминучих через відплив капіталів і скорочення прямих іноземних інвестицій.

За даними аналітиків Фонду, дефіцит платіжного балансу у 2014 році зросте до 7,5 млрд дол., а в 2015-му – до 11,5 млрд дол. У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, спрогнозували у МВФ.

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