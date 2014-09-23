Яценюк обіцяє зупинити «неадекватні валютні стрибки»

В Україні є всі підстави зупинити неадекватні валютні стрибки, і уряд разом з Національним банком зробить все необхідне для цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У нас є всі умови для того, щоб зупинити неадекватні валютні стрибки, - сказав глава уряду. - За останні три місяці загальний обсяг продажу валюти на ринку становив 14,3 млрд дол. Сказати, що немає валюти, - неправильно. Вона є. Імпорт впав на 33%. А це те, на що треба купувати валюту і платити. «Нафтогаз» виходив на ринок в обмеженій кількості. Ми справлялися самостійно».

Яценюк наголосив, що основний індикатор валютного ринку - торговельне сальдо. «Якщо торік воно було «мінус» 6 млрд дол., то цього року «плюс» мільярд. Якщо посадити економіста-другокурсника, він скаже, що курс повинен не падати, а зміцнюватися. І в мене зараз іншого пояснення, як, з одного боку, паніка, а з іншого - спекуляція, немає», - сказав Яценюк.

Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак також зазначав, що підстав для різких валютних стрибків немає і курс можна стабілізувати на позначці 13-13,5 грн за долар.