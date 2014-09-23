Гривня закрила міжбанк відкатом до 14,90 за долар
17:48, 23 вересня 2014Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 14,7000/14,9500, до 12:00 ціни підвищилися 14,8000/14,9700.
REUTERS
До закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні 14,8500/14,9000.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3800/0,3869, до 12:00 ціни піднялися 0,3835/0,3883. До закриття торгів ціни встановилися на наступних значеннях 0,3832/0,3883. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 38,5700 (+0,0100), повідомляє Інтербізнесконсалтинг.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2830/1,2865. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 18,9005/19,2260, до 12:00 ціни пішли вгору 19,0590/19,2820. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 19,1235/19,1915.
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