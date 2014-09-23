Гривня закрила міжбанк відкатом до 14,90 за долар

До закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні 14,8500/14,9000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3800/0,3869, до 12:00 ціни піднялися 0,3835/0,3883. До закриття торгів ціни встановилися на наступних значеннях 0,3832/0,3883. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 38,5700 (+0,0100), повідомляє Інтербізнесконсалтинг.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2830/1,2865. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 18,9005/19,2260, до 12:00 ціни пішли вгору 19,0590/19,2820. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 19,1235/19,1915.