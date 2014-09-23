Італія заморозила активи сина Азарова - ЗМІ

Разом з нерухомістю російського мільярдера Аркадія Ротенберга в Італії були заморожені активи сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, українсько-австрійського бізнесмена Олексія Азарова.

Про це йдеться в офіційній заяві Фінансової гвардії, силового підрозділу Мінфіну Італії, наявному в розпорядженні ИТАР-ТАСС.

За Азаровим в Італії числяться активи, керовані його австрійською групою Garda Handels - und Beteiligungs GmbH, яка контролює італійську компанію Agosto 2012 srl. Серед опечатаного майна - вілли і земельні ділянки на Сардинії, в околицях Олбії (Смарагдовий берег), вказується в заяві.

Як підкреслюють у Фінансової гвардії, відповідні дії щодо Олексія Азарова, пов'язані з відкритим щодо нього розслідуванням за фактами розкрадання коштів державних фондів та незаконного переведення їх за межі країни.

Олексій Азаров у 2002-2003 роках був радником Віктора Януковича, який обіймав тоді посаду прем'єр-міністра. Микола Азаров, який став прем'єр-міністром в 2010 році, подав у відставку в розпал Евромайдану 28 січня 2014 року. Відразу після відставки він вилетів до Відня, де живе сім'я сина.

Нагадаємо, згідно з санкційними рішеннями США і ЄС Фінансова гвардія заморозила нерухомість російського підприємця Аркадія Ротенберга, в тому числі опечатані вілли на Сардинії і під Римом, заморожені до зняття санкцій або до відповідного опротестування будуть і доходи фешенебельного столичного готелю Berg Luxury, який управляється компанією Aurora 31, що належить зареєстрованій на Кіпрі компанії Ротенберга.