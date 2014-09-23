НБУ 25 вересня проведе черговий валютний аукціон для підтримки гривні

Національний банк України на 25 вересня оголосив черговий аукціон з продажу іноземної валюти за гривні, в ході якого має намір запропонувати на продаж до 200 млн дол. США.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

Нагадаємо, поточного тижня регулятор 23 вересня продав на валютному аукціоні 111,9 млн дол.

Нацбанк має намір продавати валюту для задоволення потреб клієнтів і прийматиме до розгляду заявки банків не нижче 500 тис. дол. Кількість заявок банку не обмежена. Розмір бронювання грошового забезпечення в національній валюті для оплати іноземної валюти має становити 100% за кожною заявкою за визначеним банком курсом.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні регулятор провів вже 3 аукціони з продажу валюти, відновивши практику їх проведення вперше з 2010 року.

У вівторок, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України знизилися до 14,8000/14,9700 грн/дол., подолавши черговий історичний мінімум.