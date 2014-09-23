Eurobank розриває угоду з продажу дочірнього «Універсал Банку» «Дельта Банку»

Міжнародна фінансова група Eurobank прийняла рішення розірвати договір про продаж своєї дочірньої структури в Україні «Універсал Банк» «Дельта Банку», повідомляється на сайті Eurobank.

Eurobank зазначає, що не отримав відповідних дозвільних документів, у зв'язку з чим угода не може бути завершена, і група прийняла рішення розірвати договір з «Дельта Банком».

Група оцінює обсяг вкладень в українські активи, включаючи «Універсал Банк», з урахуванням їх знецінення у першій половині 2014 року, в 107 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» підписав договір про купівлю дочірньої структури фінансової групи Eurobank в Україні, «Універсал Банку», 14 серпня, сума угоди склала 95 млн євро, і її завершення планувалося до кінця 2014 року після отримання всіх необхідних дозвільних документів.

«Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 4,395 млн грн прибутку, в той час як за підсумками 2012 року збиток становив 272,600 млн грн.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.