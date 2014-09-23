Мінфін залучив до держбюджету 472 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 471,7 млн грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 вересня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення облігацій у гривні терміном обігу 1 рік під 17,5% річних за однією поданою заявкою, в той час як на придбання запропонованих Мінфіном гривневих облігацій під 14,3% номінальною вартістю 300 млн грн терміном обігу 5 років інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у вересні три ОВДП-аукціони, в результаті яких залучив до держбюджету 19,9 млн грн.

За оперативними даними Держказначейства на 22 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 189,221 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 68,140 млрд грн, на обслуговування держборгу – 29,691 млрд грн.

Станом на 22 вересня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 388,338 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 241,321 млрд грн, у власності банків - 88,730 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.