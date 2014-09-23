НБУ підтримає Фонд гарантування новим кредитом на 6 млрд гривень

Національний банк України кредитував Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 4,8 млрд грн і має намір надати ще близько 6 млрд грн кредитних коштів, повідомила директор департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова на прес-конференції в НБУ.

«Сума кредиту, який ми вже надали, це 4,8 млрд. Сума близько 6 млрд – це буде кредит під майбутні надходження до фонду», - сказала Щербакова.

За її словами, ця сума може вплинути на ринок ліквідності та інфляційні очікування, але в Національного банку є необхідні важелі.

«Ми як надаємо ліквідність, так її й абсорбуємо... Стерилізуватимемо ліквідність, абсорбуватимемо через депозитні сертифікати. Або у нас є механізм подвійного котирування, продаватимемо держоблігації, у нас великий портфель державних цінних паперів, вони з непоганою прибутковістю, й банки їх купуватимуть. Такий шлях», - додала Щербакова.

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