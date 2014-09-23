Ринок праці в Україні за рік впав на 20-25% - експерт



Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив директор з розвитку проекту Work.ua Сергій Марченко.

«Ринок праці просів, за даними за останній час, на 20-25% щодо своїх показників 2013 року. Поза сумнівом, це велике падіння. Це ще не падіння 2009 року, але я не виключаю, що воно може продовжитися до кінця цього року – до початку наступного, коли є традиційне новорічне затишшя. Падіння буде серйозним», - відзначив Марченко.

При цьому, за його словами, падіння розпочалося не після Євромайдану, анексії Криму або початку військових дій на сході країни, а набагато раніше.

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«Ринок праці обвалився не після Майдану, а ще на початку 2013 року. У нас є порівняння динаміки ринку праці по 2012 і 2013 роках. Якщо ви пам`ятаєте, 2013 рік – це був «рік стабільності» за режиму Януковича, але, на жаль, вже у 2013 році ми бачили падіння кількості вакансій, які розміщуються на нашому сайті», - повідомив Марченко.

Він також пояснив, що компанія може відстежувати тенденції ринку праці за своєю статистикою: скільки вакансій було зареєстровано на сайті, скільки резюме було подано. За його словами, протягом року – з вересня 2013 року по сьогодні - кількість вакансій продовжує скорочуватися, а кількість резюме – зростати, в середньому на 20-30% щомісяця.

Також експерт відзначив, що одразу після початку військових дій на Донбасі кількість вакансій у Донецькій і Луганській областях почала цілком очікувано скорочуватися, продемонструвавши катастрофічне падіння.

«На всю Донецьку область за перший тиждень вересня було подано 103 вакансії. Для порівняння – минулого року ця цифра становила 1034. Ми бачимо падіння у 10 разів. Що стосується Луганської області, там ситуація ще гірша... Тут ринок праці впав у 25 разів, за перший тиждень вересня було подано лише 10 вакансій», - повідомив Марченко, додавши, що до всіх подій на сході вакансії на Донбасі становили 10% загальної кількості в країні.

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Він підкреслив, що, незважаючи на перемир`я, оголошене між українською армією і проросійськими бойовиками, кількість вакансій у регіоні збільшується трохи. Зокрема, за попередній тиждень у Донецькій області кількість вакансій збільшилася до 130 з 100. Проте, за словами експерта, ще зарано говорити про тенденцію, оскільки це може бути лише тимчасове поліпшення. Крім того він повідомив, що деякі нові вакансії в Донецькій області розміщують жителі з Центральної і Західної України, бажаючи допомогти переселенцям знайти роботу в іншій області, подалі від бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні в серпні залишився таким самим, як у липні, і становив 1,6% загальної кількості працездатного населення. В абсолютних цифрах кількість безробітних у серпні становила 426,1 тис. осіб.

За даними Мінсоцполітики, зі сходу України, де орудують озброєні бойовики і проходить антитерористична операція, а також з окупованого Росією Криму виїхало близько 250 тис. осіб. При цьому за даними ООН ця цифра становить понад300 тис. осіб.

Work.ua — найбільший український сайт з працевлаштування, на якому розміщено близько 1,3 млн резюме і 39 тис. вакансій.