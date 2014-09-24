У держбюджет-2015 треба закладати курс долара на рівні 12,90 гривень - НБУ

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, повідомляє Кореспондент.

"Я б залишила на сьогоднішній день курс 12,90 гривень", - сказала вона.

Гонтарєва зазначила, що в Україні є реальні проблеми в економіці, тому можна очікувати проблеми з торговельним балансом.

Глава НБУ також підкреслила, що маючи чудовий сільськогосподарський урожай, більшу виручку від нього можна буде отримати лише в листопаді.

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"І навіть за цих обставин 12,90 гривень - це той курс, який нам потрібно залишити. Як тільки ми почнемо відновлювати Донбас, зароблять на повну потужність наші підприємства металургійного комплексу, тоді ми навіть зможемо говорити про те, що можна намагатися повертатися до того врівноваженого стану, який ми спостерігали в липні. Тоді при курсі 11,70 гривень за долар у нас практично був збалансований торговий баланс", - зазначила Гонтарєва.

Також глава НБУ наголошує, що консолідована позиція уряду, президента, Національного банку та бізнесу щодо стабілізації курсу буде проведена, а й саме населення має допомогти в цьому регулятору.

"Ми обмежили сьогодні купівлю валюти в одні руки 3 тисячами гривень, бо хочемо стабілізувати ситуацію", - пояснила Гонтарєва.

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Вона зазначила, що жодна країна, навіть маючи в своїх резервах трильйони доларів, не може витримати панічні настрої населення.

"Тому консолідовану позицію уряду, президента, Національного банку і бізнесу ви однозначно побачите. Зараз якраз задача нашого населення - допомогти нам всім в стабілізації валютного курсу", - закликала голова НБУ.

Раніше Гонтарєва відкидала можливість девальвації гривні в 2014 році до рівня 15-20 за долара, але відзначала важливість для курсових перспектив відновлення миру в країні.