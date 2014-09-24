Японія найближчими днями оголосить нові санкції проти Росії

Японія розширює санкції проти Росії - за даними японських дипломатичних джерел "Комерсанта", нові обмежувальні заходи будуть оголошені найближчим часом.

Втім, співрозмовники "Ъ" в Токіо переконані, що японські санкції будуть набагато більш м'якими, ніж заходи, введені США та ЄС. Вимушений поступитися тиску Вашингтона, Токіо не бажає впроваджувати заходи, здатні завдати серйозної шкоди співпраці з Москвою.

Про те, що Токіо може розширити санкції проти Росії, влада Японії оголосили в кінці минулого тижня. "Ми готові працювати у взаємодії з нашими партнерами по G7, відносини з якими залишаються для нас пріоритетними", - заявив заступник генсека Кабінету міністрів Хіросігэ Секо. Як уточнив "Комерсанту" японське дипломатичне джерело, оприлюднити санкції можуть вже "найближчими днями".

Читайте такожЯпонія перенесла дату оголошення чергових санкцій проти Росії - ЗМІНове посилення санкцій буде точковим: Токіо розширить список осіб, яким заборонений в'їзд в країну і чиї активи в Японії будуть заморожені. Крім того, японські ЗМІ повідомляли, що нові санкції можуть включати в себе обмежувальні заходи у фінансовій та банківській сферах. Однак у цілому японський пакет санкцій виглядає помітно "полегшеним" у порівнянні з заходами США і ЄС. Як пояснюють джерела "Ъ" в Токіо, це швидше вимушена міра, данина союзницьким зобов'язанням перед США.

Читайте такожЄС знову пообіцяв переглянути санкції проти РФ у разі реального припинення вогню На цьому тлі під загрозою зриву опинився очікуваний восени візит президента РФ Володимира Путіна в Токіо. Домовленість про поїздку була досягнута ще до подій в Україні. Проте посилення позиції країн "великої сімки" поставило реалізацію цієї домовленості під сумнів. А у вівторок агентство "Кіодо Цусін" повідомило про пропозицію японської сторони скасувати приїзд президента РФ.

Делікатність ситуації ще й у тому, що офіційне запрошення не було відкликано, не прив'язане до певної дати: тобто візит ніхто не відміняв, оскільки він не був призначений. Передбачається, що президент Путін може відвідати Токіо наступної весни, а до того - зустрітися з прем'єром Сіндзо Абе на полях саміту АТЕС у Пекіні в листопаді.