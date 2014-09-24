СОТ погіршила прогноз зростання світової торгівлі

Світова організація торгівлі (СОТ) знизила прогноз зростання світової торгівлі у 2014 році до 3,1% порівняно з 4,7%, що прогнозувалися в квітні цього року. Знижені та оцінки на 2015 рік - до 4% з 5,3%, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Причиною зниження прогнозів називають низьке зростання світового ВВП і низькі обсяги попиту на імпортні товари, перш за все у країнах Південної і Центральної Америки, а також в Африці, на Близькому Сході і на просторі СНД.

"Міжнародні організації значно понизили прогнози зростання ВВП після темпів економічного зростання у першій половині цього року, які викликають розчарування ", - пояснив генеральний директор СОТ Роберту Азеведу. "У світлі цього прогнози СОТ щодо зростання обсягів торгівлі були також знижені на 2014 і 2015 роки", - сказав він.

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"Нерівномірний ріст і геополітична напруженість будуть продовжувати залишатися ризиками як для торгівлі, так і для виробництва у другій половині року", - сказав Азеведу.

Наступного року світова торгівля має пожвавитися, проте все ж показники її зростання будуть менше середньої величини за останні 20 років (1993-2013 роки), що становить 5,2%. У той же час СОТ попереджає, що загальний фон залишиться негативним, враховуючи геополітичні проблеми, регіональні конфлікти і епідемію спалаху вірусу Ебола в Африці.